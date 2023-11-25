Ночью рязанские полицейские доставили в отделы 42 человека

Полицейские Рязанской области в пятницу, 25 ноября, провели комплексные рейды по охране общественного порядка. Зафиксировано и пресечено более 300 административных правонарушений.

Полицейские Рязанской области в пятницу, 25 ноября, провели комплексные рейды по охране общественного порядка. Зафиксировано и пресечено более 300 административных правонарушений. Только в Рязани в отделы полиции доставили 42 человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ППС полиции и сотрудники Госавтоинспекции проверили развлекательные заведения на улице Почтовой. В результате рейдов в ОМВД по Советскому району доставили 19 человек.

Также сотрудники полиции массово проверяли соблюдение наложенных судами ограничений на лиц, состоящих под административным надзором. Гражданам раздавали листовки по профилактике дистанционного мошенничества.