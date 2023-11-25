На улице Почтовой подростку продали две бутылки пива

Полицейские пресекли продажу алкоголя подростку в развлекательном заведении на улице Почтовой в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские пресекли продажу алкоголя подростку в развлекательном заведении на улице Почтовой в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером в пятницу, 24 ноября, в одном из развлекательных заведений на улице Почтовой во время рейда полицейские зафиксировали факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Это были две бутылки пива.

Ведется производство по делу об административном правонарушении.