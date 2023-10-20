В рязанском онкодиспансере появился искусственный интеллект для определения рака родинок

В рязанском онкодиспансере появился искусственный интеллект для определения рака родинок. Об этом телеканал ГТРК «Ока».

Аппарат исследует родинки не точечно, а на большом участке тела. Обследование прошли уже 50 человек.

«Позволяет нам провести картографию всего тела человека с последующим прицельным исследованием каждого образования с помощью камеры высокого разрешения, которая увеличивает изображения от 20 до 140 раз», — отметила врач-онколог онкодиспансера Ирина Гаврилюк. Как рассказали в сюжете, аппарат определяет степень риска кожных нарушений. Если родинки злокачественные, то обследование переходит на детальный уровень.

«[Аппарат — прим. ред.] позволяет в динамике наблюдать за родинками у пациентов. То есть данное исследование проводится, если у человека есть от 20 новообразований. То есть аппарат снимает, картографию делает и в динамике через шесть месяцев или через год можно сделать повторное исследование и уже на аппарате будет видно, какие образования увеличились в размерах, какие появились новые», — рассказал главврач онкодиспансера Алексей Григорьев.

По словам корреспондента, искусственный интеллект — это всего лишь помощник в работе докторов, окончательное решение всегда за врачом.