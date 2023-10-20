Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
Сбт, 21
Вск, 22
ЦБ USD 95.91 -1.4 21/10
ЦБ EUR 101.43 -1.2 21/10
Нал. USD 95.36 / 96.8 20/10 17:30
Нал. EUR 101.01 / 102.25 20/10 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
5 501
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
11 872
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
9 911
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
13 803
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В рязанском онкодиспансере появился искусственный интеллект для определения рака родинок

В рязанском онкодиспансере появился искусственный интеллект для определения рака родинок. Об этом телеканал ГТРК «Ока».

Аппарат исследует родинки не точечно, а на большом участке тела. Обследование прошли уже 50 человек.

«Позволяет нам провести картографию всего тела человека с последующим прицельным исследованием каждого образования с помощью камеры высокого разрешения, которая увеличивает изображения от 20 до 140 раз», — отметила врач-онколог онкодиспансера Ирина Гаврилюк. Как рассказали в сюжете, аппарат определяет степень риска кожных нарушений. Если родинки злокачественные, то обследование переходит на детальный уровень.

«[Аппарат — прим. ред.] позволяет в динамике наблюдать за родинками у пациентов. То есть данное исследование проводится, если у человека есть от 20 новообразований. То есть аппарат снимает, картографию делает и в динамике через шесть месяцев или через год можно сделать повторное исследование и уже на аппарате будет видно, какие образования увеличились в размерах, какие появились новые», — рассказал главврач онкодиспансера Алексей Григорьев.

По словам корреспондента, искусственный интеллект — это всего лишь помощник в работе докторов, окончательное решение всегда за врачом.