Прокуратура осмотрела аварийный дом на улице Дачной и поговорила с его жителями

Прокуратура Московского района Рязани проводит проверку по факту нарушения прав жильцов аварийного дома на улице Дачной. Об этом сообщила пресс-служба ведомтва.

Сотрудники прокуратуры осмотрели дом и квартиры, опросили жильцов и запросили необходимую информацию по зданию. По результатам проверки будет дана оценка работе администрации Рязани.

Ранее сообщалось, что управляющая компания отказалась от аварийного дома, а вскоре Бастрыкин взял на контроль его расселение.