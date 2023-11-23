Бастрыкин взял на контроль расселение аварийного дома на улице Дачной в Рязани

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе рязанского Владимиру Никешкину доложить о проверке аварийного дома на улице Дачной в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в аварийном двухэтажном доме нет горячей воды. Там непригодные для жизни системы коммуникации и протекает крыша.

Жители говорят, что предложенное им жилье маневренного фонда тоже находится в ненадлежащем качестве.