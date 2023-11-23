В Рязани изменят схему работы светофора около «Глобуса»

В Рязани на модернизацию светофоров у «Глобуса» на улице Большой выделили около 2,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчик — дирекция дорог Рязанской области. Начальная цена контракта составляет два миллиона 567 тысяч восемь рублей. В настоящий момент ищут подрядчиков.

В документах указано, что работы по устройству светофора произведут в стесненных условиях: пешеходы будут ходить в близости от производства работ.

На светофорном объекте организуют пятифазную схему организации движения.

Первая фаза — 18 секунд

«зеленый» для движения транспорта по улице Большой в направлении из центра города и для выезжающих направо из ТЦ «Глобус»;

"красный" для движения транспорта по улице Большой в направлении к центру города, для выезжающих прямо и налево из ТЦ «Глобус» и для выезжающих из дворовой территории между домами №№ 100 и 106 по улице Большой;

«красный» для пешеходов;

«зеленый» для пешеходов по дворовой территории между домами №№ 100 и 106 по улице Большой.

Вторая фаза — 40 секунд:

«зеленый» для движения транспорта по улице Большой в направлении к центру города, для выезжающих направо из ТЦ «Глобус» и для движения транспорта прямо и направо по улице Большой в направлении из центра города;

«красный» для движения транспорта налево по улице Большой в направлении из центра города, для выезжающих прямо и налево из ТЦ «Глобус» и для выезжающих из дворовой территории между домами №№ 100 и 106 по улице Большой;

«красный» для пешеходов;

«зеленый» для пешеходов по дворовой территории между домами №№ 100 и 106 по улице Большой.

Третья фаза — 18 секунд:

«зеленый» для выезжающих из ТЦ «Глобус» по всем направлениям и для движения транспорта направо по улице Большой в направлении к центру города;

«красный» для движения транспорта по улице Большой в направлении из центра города, для выезжающих из дворовой территории между домами №№ 100 и 106 и для движения транспорта прямо по улице Большой в направлении к центру города;

«красный» для пешеходов.

Четвертая фаза — 14 секунд:

«зеленый» для выезжающих из дворовой территории между домами №№ 100 и 106 по улице Большой и для выезжающих направо из ТЦ «Глобус»;

"красный" для движения транспорта по улице Большой в направлении из центра города, для движения транспорта по улице Большой в направлении к центру города и для выезжающих прямо и налево из ТЦ «Глобус»;

"красный" для пешеходов. Длительность желтого сигнала светофора — три секунды.

Пятая фаза — 16 секунд:

«красный» для движения транспорта со всех направлений;

«зеленый» для пешеходов по всем направлениям.

Отмечается, что на объекте установят четыре новые опоры для светофоров, а также сделают над проезжей частью дорожные знаки. Также установят новый дорожный контроллер со средствами связи, сделают светофоры со светодиодными блоками и звуковым сопровождением пешеходов.

Кроме того, поставят ограждение около пешеходных переходов, нанесут разметку на дороге, а также установят недостающие дорожные знаки. Также на перекрестке поставят видеодетекторы транспортных потоков и обзорную видеокамеру.

Работы планируют выполнить до 15 декабря 2023 года.

Напомним, в сентябре стало известно, что перекресток напротив «Глобуса» модернизируют.