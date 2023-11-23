В Рязани изменят схему работы светофора около «Глобуса»

В Рязани на модернизацию светофоров у «Глобуса» на улице Большой выделили около 2,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчик — дирекция дорог Рязанской области. Начальная цена контракта составляет два миллиона 567 тысяч восемь рублей. В настоящий момент ищут подрядчиков.
В документах указано, что работы по устройству светофора произведут в стесненных условиях: пешеходы будут ходить в близости от производства работ.
На светофорном объекте организуют пятифазную схему организации движения.
Первая фаза — 18 секунд
- «зеленый» для движения транспорта по улице Большой в направлении из центра города и для выезжающих направо из ТЦ «Глобус»;
- "красный" для движения транспорта по улице Большой в направлении к центру города, для выезжающих прямо и налево из ТЦ «Глобус» и для выезжающих из дворовой территории между домами №№ 100 и 106 по улице Большой;
- «красный» для пешеходов;
- «зеленый» для пешеходов по дворовой территории между домами №№ 100 и 106 по улице Большой.
Вторая фаза — 40 секунд:
- «зеленый» для движения транспорта по улице Большой в направлении к центру города, для выезжающих направо из ТЦ «Глобус» и для движения транспорта прямо и направо по улице Большой в направлении из центра города;
- «красный» для движения транспорта налево по улице Большой в направлении из центра города, для выезжающих прямо и налево из ТЦ «Глобус» и для выезжающих из дворовой территории между домами №№ 100 и 106 по улице Большой;
- «красный» для пешеходов;
- «зеленый» для пешеходов по дворовой территории между домами №№ 100 и 106 по улице Большой.
Третья фаза — 18 секунд:
- «зеленый» для выезжающих из ТЦ «Глобус» по всем направлениям и для движения транспорта направо по улице Большой в направлении к центру города;
- «красный» для движения транспорта по улице Большой в направлении из центра города, для выезжающих из дворовой территории между домами №№ 100 и 106 и для движения транспорта прямо по улице Большой в направлении к центру города;
- «красный» для пешеходов.
Четвертая фаза — 14 секунд:
- «зеленый» для выезжающих из дворовой территории между домами №№ 100 и 106 по улице Большой и для выезжающих направо из ТЦ «Глобус»;
- "красный" для движения транспорта по улице Большой в направлении из центра города, для движения транспорта по улице Большой в направлении к центру города и для выезжающих прямо и налево из ТЦ «Глобус»;
- "красный" для пешеходов. Длительность желтого сигнала светофора — три секунды.
Пятая фаза — 16 секунд:
- «красный» для движения транспорта со всех направлений;
- «зеленый» для пешеходов по всем направлениям.
Отмечается, что на объекте установят четыре новые опоры для светофоров, а также сделают над проезжей частью дорожные знаки. Также установят новый дорожный контроллер со средствами связи, сделают светофоры со светодиодными блоками и звуковым сопровождением пешеходов.
Кроме того, поставят ограждение около пешеходных переходов, нанесут разметку на дороге, а также установят недостающие дорожные знаки. Также на перекрестке поставят видеодетекторы транспортных потоков и обзорную видеокамеру.
Работы планируют выполнить до 15 декабря 2023 года.
Напомним, в сентябре стало известно, что перекресток напротив «Глобуса» модернизируют.