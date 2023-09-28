В Рязани модернизируют перекресток напротив «Глобуса»
В Рязани модернизируют перекресток напротив «Глобуса». Об этом сообщили в региональном минтрансе.
В ведомстве рассказали, что после модернизации на перекрестке появятся пешеходные переходы. Работы планируют завершить до конца года. Сроки были перенесены из-за передачи светофора у «Глобуса» в государственную собственность.
В данный момент завершается разработка проекта по реконструкции перекрестка. После его готовности будут проведены торги и найден подрядчик.
Также минтранс опубликовал схему пешеходного перехода после модернизации.