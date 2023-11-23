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Мэром Рязани стал Виталий Артемов

В четверг, 23 ноября, в рязанской гордуме депутаты проголосовали за мэра Рязани. Им стал Виталий Артемов. На заседание также приехал губернатор региона Павел Малков.

По итогам тайного голосования кандидатуру Артемова поддержали 32 человека, один проголосовал против, один воздержался. На заседании присутствовали 34 депутата. До второго кандидата Олега Штефана голосование не дошло.

Малков отметил, что городу нужен такой опытный и волевой руководитель, как Виталий Артемов.

«Уже видны позитивные изменения, в том числе, улицы города по другому стали убираться. Планов по развитию много, но и проблем хватает. Город должен меняться и будет меняться, чего бы нам это не стоило. Доверие оказано, его нужно оправдывать», — заключил губернатор.

Артемов поблагодарил каждого и добавил, что решение не было единогласным, но все хотят сделать город лучше. Также он обратился к Малкову.

«Главное, Павел Викторович, чтобы ваши возможности совпадали с нашими потребностями», — завершил Артемов.

Напомним, в мае 2023 года бывший мэр Елена Сорокина написала заявление об увольнении. Исполняющим обязанности стал Виталий Артемов.