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Главком ВСУ Залужный: украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте

Конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. С таким признанием в интервью британскому журналу The Economist выступил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет ТАСС.

«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет», — сказал он.

По словам Залужного, после первых неудач попыток контрнаступления ВСУ он сменил некоторых командиров и перевел военнослужащих из некоторых бригад на передовой, однако это ни к чему не привело.