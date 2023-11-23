ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды
ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды.
Отмечается, что с 18:00 23 ноября до 18 часов 24 числа на территории Рязанской области ожидается снег, в отдельных районах дождь, метель, снежные заносы, гололед, ветер порывами до 17 м/с.
В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.
Напомним, ранее для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение.