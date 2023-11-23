Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
-7°
Птн, 24
Сбт, 25
ЦБ USD 88.12 -0.04 24/11
ЦБ EUR 96.23 0.08 24/11
Нал. USD 88.76 / 90.8 23/11 17:15
Нал. EUR 96.51 / 97.8 23/11 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
2 279
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
2 853
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
5 888
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
6 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды

ГИБДД обратилась к рязанцам из-за ухудшения погоды.

Отмечается, что с 18:00 23 ноября до 18 часов 24 числа на территории Рязанской области ожидается снег, в отдельных районах дождь, метель, снежные заносы, гололед, ветер порывами до 17 м/с.

В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

Напомним, ранее для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение.