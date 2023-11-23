Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, с 18:00 23 ноября с сохранением до 18:00 часов 24 ноября на территории Рязанской области ожидается снег, местами сильный, днем в отдельных районах переходящий в мокрый снег, дождь.

Днем местами ожидается налипание мокрого снега, гололед. Местами метель, ухудшение видимости в осадках, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Также ожидается усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.