Зеленский заявил, что готов обсудить с Трампом его мирный план

Зеленский заявил, что готов обсудить с Трампом его мирный план. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Зеленский заявил американским журналистам, что готов обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом предложенный им план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Однако Зеленский считает, что сами украинцы согласятся не на все предложения Трампа.

Президент Украины согласился, что боевые действия можно остановить, «если отдать России Донбасс и Крым». Но по его мнению, Украина не будет согласна на такой мирный план.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить конфликт на Украине за 24 часа.