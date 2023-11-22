В Рязани выпустят на свободу фигуранта дела о детской площадке в Лесопарке

Рязанский районный суд 22 ноября удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении одного из фигурантов дела о детской площадке в Лесопарке — подрядчика Михаила Пузанова. ОБ этом пишет «ВидСбоку».

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 15 дней. Если его обжаловать не будут, то Пузанов скоро выйдет на свободу.

Напомним, что Михаил Пузанов — директор фирмы ООО «Уютный двор 62». Компания была подрядчиком по изготовлению и монтажу детской площадки в Лесопарке, однако она там так и не появилась. В результате чего праоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).