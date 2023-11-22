В Рязани не завершили благоустройство сквера Маргелова из-за срыва поставок

В Рязани не завершили благоустройство сквера имени Маргелова. Об этом сообщили в сюжете ТКР.

Сдать объект должны были 20 ноября. Сроки сдвинули из-за того, что изготовитель урн и скамеек не доставил их вовремя.

Как рассказали в сюжете, на площади уже поменяли часть плитки, высадили новые деревья, посеяли газон, установили освещение и видеонаблюдение.

В сквере появилась памятная стела с именами погибших в зоне спецоперации.

«По ряду некоторых причин задерживается [реконструкция — прим. ред.]. Остались абсолютно мелочи, независящие от подрядчика обстоятельства. Это погодные условия, кое-какие задержки поставщиков», — прокомментировала ситуацию зампредседателя гордумы Анна Иванова, добавив, что реконструкцию сквера выполнили практически на 90 процентов.

Работы пообещали завершить до конца декабря 2023 года.

Напомним, в Рязани на реконструкцию сквера Маргелова выделили 24,7 миллиона рублей. Также планировали установить стелу с именами погибших в СВО.