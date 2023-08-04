В Рязани благоустроят сквер Маргелова за 24,7 миллиона рублей

В Рязани благоустроят сквер Маргелова за 24,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города выделило 24 миллиона 705 тысяч 479 рублей. Подрядчик проведет демонтажные и подготовительные работы, положит новую тротуарную плитку, установит стелу, два навеса, 19 скамеек, 14 урн, наружное освещение, камеры видеонаблюдения, 32 цветника.

Также в сквере планируют посеять три вида газонов, высадить 1000 цветов, 45 пеннисетумов лисохвостных, 1320 гейхер гибридных Черри кола, 500 астильб японских Кобленц и клематис крупноцветковых периода.

Работы выполнить планируют до 20 ноября