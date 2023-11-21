Заммэра Рязани прокомментировал опасения рязанцев о замене спецчастей на троллейбусной сети на устаревшие

Во вторник, 21 ноября, на заседании регионального правительства заммэра Михаил Ромодин прокомментировал опасения рязанцев о замене спецчастей на контактной троллейбусной сети на устаревшие.

Павел Малков зачитал комментарий рязанцев, которые опасаются, что при замене контактной троллейбусной сети будут использоваться устаревшие спецчасти. Ромодин отметил, что сейчас проводится замена контактной сети на центральных улицах города, где большой износ. Работы планируют завершить до 20 декабря.

«Сейчас подрядчик завершает замену проводов контактной сети на улице Дзержинского. Работы продолжатся на улицах Маяковского, Циолковского, Соборной, Ленина, Первомайском проспекте, площади Театральной. Всего будет заменено около 20 км проводов», — отметил Ромодин.

На вопрос губернатора Рязанской области об устаревших спецчастях Ромодин так и не ответил. Заммэра подчеркнул лишь, что в этом году замену спецчастей для увеличения скорости троллейбусов проводить не будут, так как это приведет к значительному подорожанию стоимости работ и снижению общих объемов.

«Замена спецчастей частично запланирована на 2024 год в рамках продолжения ремонта контактной сети. Кроме этого, добавлю, что замена спецчастей на скоростные требуется не во всех случаях. В настоящий момент существующие сецчасти позволяют двигаться транспорту со скоростью потока», — завершил Ромодин.

Напомним, в конце октября опубликовали тендер на закупку материалов для ремонта контактной троллейбусной сети за 42,3 миллиона рублей.