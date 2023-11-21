В Скопинском районном суде начался процесс по делу Виктора Мохова

В Рязанской области начался процесс по делу Виктора Мохова. Следователи считают, что он может быть причастен к убийству, которое произошло в его доме. Об этом сообщает «Вести. Дежурная часть».

Отмечается, что заседания проходят в скопинском районном суде в закрытом формате.

Напомним, в августе прошлого года против скопинского маньяка возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. В мае его вернули в прокуратуру. В июле суд отложил рассмотрение жалобы на возврат дела об убийстве. Позже это решение отменили.