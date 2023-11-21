В Рязанской области возбудили уголовное дело после травмирования ребенка в аквапарке

В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка в аквапарке (часть 1 статьи 238 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следователей, 18 ноября 9-летний мальчик забрался за одну из спускающихся в бассейн водных горок, оказавшись в технической зоне. Находясь под ней он прислонился спиной к бортику бассейна, в результате чего его водяным потоком притянуло к сливному отверстию зоны забора и фильтрации воды. Выбраться наверх ему помогли взрослые.

Мальчика госпитализировали.

Ранее в рязанском аквапарке прокомментировали ситуацию.