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В Рязани хотят восстановить филиал института культуры

В Рязани хотят восстановить филиал института культуры. Об этом пишет «Парламентская газета».

По данным издания, рязанский филиал Московского государственного института культуры планируют восстановить. На это понадобится минимум четыре года.

«У нас есть поручение главы государства, поручение председателя правительства. Единственное, самый основной вопрос — финансирование. В настоящее время мы делаем с нашим институтом культуры техническое задание на приспособление объекта культурного наследия и на расчет оборудования, которое нужно», — заявил замминистра культуры Владимир Осинцев.

По его словам, проект будет стоить 1,5-2 миллиарда рублей.

Напомним, филиал института культуры в Рязани закрыли в 2019 году.