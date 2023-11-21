В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского в адрес Путина

В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского в адрес Путина. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления Зеленского о праве на убийство Путина.

«Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. И ничего у них не получится», — заявил Песков.

Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Sun заявил, что Украина «имеет все права» на устранение президента России Владимира Путина.