Зеленский: Украина имеет право убить Путина

На вопрос журналиста, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность, Владимир Зеленский ответил: «Это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю». Об этом сообщил политик в интервью The Sun.

Помощник Зеленского рассказал, что на главу Украины в первые недели конфликта было совершено больше 10 покушений.

«Первый — самый интересный. А дальше это как Covid, становится легче», — заявил Зеленский.

Также он рассказал о подготовке на Украине «третьего Майдана» с целью свержения его с поста.

«Операция называется „Майдан 3“. Она призвана сменить президента. Возможно, не путем убийства. Я имею в виду, это меняется. Они [Россия] будут использовать любые инструменты, которые у них есть. Идея была до конца года. Но, как вы видите, мы можем с этим жить», — заявил президент Украины.