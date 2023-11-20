Мэрия установила новые знаки и ограничения на аварийных участках дорог в Рязани

Мэрия установила новые знаки и ограничения на аварийных участках дорог в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным администрации, на Восточной окружной дороге установили 100 делиниаторов и два новых знака. Делиниаторы — это искусственный бордюр, созданный для направления транспортных потоков с установленными в него световозвращателями. Отмечается, что данные элементы дорожного движения применяются в городе впервые, являются муниципальным имуществом и находятся на особом контроле.

На улице Полетаева в районе дома 10/10 были проведены работы по установке 8 новых знаков и монтажу искусственной дорожной неровности. По улице Строителей в районе дома 1а для безопасности дорожного движения установили новое барьерное ограждение на протяжении 48 метров, а также сделали островок безопасности и установили новые бордюры.

Ранее сообщалось, что рязанская мэрия после трех ДТП на перекрестке в Горроще установит знаки.