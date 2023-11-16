Рязанская мэрия после трех ДТП на перекрестке в Горроще установит знаки

Рязанская мэрия приняла меры по предотвращению ДТП на аварийном перекрестке улиц Гоголя и Полетаева. Об этом редакции РЗН. инфо рассказали в ведомстве.

Как отметили в администрации, они заключили контракт с подрядчиком, который до 20 ноября установит дорожные знаки и искусственные неровности. Также в ведомстве отметили, что жалобы от рязанцев на аварийный перекресток поступают регулярно.

Напомним, с 31 октября по 6 ноября на перекрестке улиц Гоголя и Полетаева произошло три ДТП.