Жена убитого в Рязани судебного пристава заявила, что ничего не слышала об угрозах мужу

Жена убитого в Рязани судебного пристава заявила, что ничего не слышала об угрозах мужу. Об этом пишет RT.

По ее словам, в день убийства супруг шел с работы домой раньше обычного — в восьмом часу вечера.

«Праздник [день судебного пристава. — прим. ред] на работе они решили не отмечать. О случившемся рассказали соседи. Соседка позвонила и сказала: «Выйди», — рассказала женщина.

Рязанка отметила, что не знает, за что могли расправиться с Калужским, несмотря на то что у него были судебные тяжбы за неисполнение обязанностей.

«Ну и что? За это убивать, что ли, нужно? Все недовольные с ним судились», — добавила она.

Напомним, Калужского убили вечером в среду, 1 ноября. Позже полиция опубликовала приметы убийцы. Его до сих пор не нашли.