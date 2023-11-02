Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
11°
Птн, 03
Сбт, 04
ЦБ USD 93.28 1.26 02/11
ЦБ EUR 98.44 0.51 02/11
Нал. USD 93.1 / 94.2 02/11 10:30
Нал. EUR 98.72 / 99.5 02/11 10:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
Вчера 11:41
1 000
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 2023 16:11
1 646
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
4 223
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
12 307
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
За убийство рязанского пристава разыскивают мужчину на велосипеде «во всем черном»

За убийство начальника отделения службы судебных приставов в Рязани разыскивают мужчину на велосипеде «во всем черном». Об этом сообщает BAZA.

По данным канала, приметы: рост 160-170 см, мужчина, одетый во все черное и передвигающийся на велосипеде. С собой у него может быть ружье.

Напомним, 35-летнего Сергея Калужского застрелили в среду, 1 ноября. Его тело обнаружили прохожие у дома на улице Сельских Строителей.

Следователи возбудили уголовное дело.

У Калужского остались двое детей.