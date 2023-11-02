За убийство рязанского пристава разыскивают мужчину на велосипеде «во всем черном»

За убийство начальника отделения службы судебных приставов в Рязани разыскивают мужчину на велосипеде «во всем черном». Об этом сообщает BAZA.

По данным канала, приметы: рост 160-170 см, мужчина, одетый во все черное и передвигающийся на велосипеде. С собой у него может быть ружье.

Напомним, 35-летнего Сергея Калужского застрелили в среду, 1 ноября. Его тело обнаружили прохожие у дома на улице Сельских Строителей.

Следователи возбудили уголовное дело.

У Калужского остались двое детей.