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Следователи прокомментировали убийство начальника отделения судебных приставов Рязани и Рязанского района
Тело мужчины обнаружили с огнестрельными ранениями.

Региональный следственный комитет прокомментировал убийство начальника отделения судебных приставов Рязани и Рязанского района Сергея Калужского. Информацию опубликовали в официальном Telegram-канале.

Сообщается, что в поселке Недостоево обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На месте работают следователи и криминалисты.

Напомним, что ранее появилась информация, что Калужского убили вечером в среду, 1 ноября, несколькими выстрелами в голову у магазина «Магнит Косметик» на улице Сельских Строителей.