В Госдуме предложили не приостанавливать индексацию зарплат военнослужащих

В Госдуме предложили не приостанавливать индексацию зарплат военнослужащих. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутата Даниила Бессарабова.

В четверг, 2 ноября, в Госдуму внесли поправку, которая предлагает не приостанавливать до 1 января 2025 года индексацию зарплат военнослужащих.

«Даже в условиях, когда принимается решение не индексировать зарплаты чиновникам, мы должны проявить уважение к нашим защитникам», — сказал Бессарабов.

Он добавил, что внесенные в проект поправки планируется рассмотреть в ноябре.

Отмечается, что законопроект о приостановке индексации зарплат бюджетников затрагивает выплаты госслужащим, судьям, помощникам депутатов и сенаторов, а также сотрудникам полиции и военнослужащим.

Документ был одобрен Госдумой в первом чтении 25 октября.