Госдума приняла в первом чтении закон о приостановке индексации зарплат госслужащих

Госдума приостанавливает индексацию зарплат госслужащих. Об этом пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На пленарном заседании принят в первом чтении законопроект, который до 1 января 2025 года ограничивает действия положений об индексации зарплат государственных служащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих.

Напомним, документ был внесен в палату 29 сентября правительством России.