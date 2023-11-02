Убитый рязанский пристав 2 ноября должен был прийти на суд в качестве ответчика

Стали известны подробности момента убийства начальника отделения службы судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергея Калужского. Их сообщает «Комсомольская правда».

Местные жители рассказали, что Калужский проживает в доме № 3 корпус 1 по улице Сельских Строителей. По предварительной информации, он возвращался домой из магазина. В руках у него были пакеты, пятилитровая бутылка воды и канистра. Киллер его настиг на пустыре примерно в 20-и метрах от дома. Жители рассказали, что убийца был в маске.

2 ноября Калужский должен был явиться в Октябрьский районный суде Рязани в качестве административного ответчика по искам об оспаривании решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Претензии к его работе высказывали коллекторские агентства из Москвы, Подмосковья, Ростова-на-Дону, Челябинска.

Напомним, что убийство произошло в Недостоеве 1 ноября. Его застрелили несколькими выстрелами в голову. Позже следком прокомментировал инцидент. У убитого остались двое детей.

Видео с места убийства можно посмотреть тут.