Жители Московского района Рязани пожаловались на пробки из-за «умного» светофора

Рязанцы пожаловались на пробки в Московском районе. Об этом рязанка написала в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова. По ее словам, они возникают из-за «умного» светофора.

Рязанцы пожаловались на пробки в Московском районе. Об этом рязанка написала в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова. По ее словам, они возникают из-за «умного» светофора.

«Из-за установленного „умного“ светофора теперь мы стоим в пробках не только в час пик, как раньше, а практически круглосуточно, в том числе в выходные, я уже сбилась со счету, сколько я написала обращений. Сегодня 18 ноября и стоит двухчасовая пробка…», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне на Московском шоссе водители массово выехали на «выделенку» и создали пробку.