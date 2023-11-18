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На Московском шоссе водители массово выехали на «выделенку» и создали пробку
Утром в субботу, 18 ноября, водители личных автомобилей вновь массово выехали на выделенную полосу для общественного транспорта. Образовалась пробка. Пост об этом опубликован в группе «АвтоБлог Рязань».

Утром в субботу, 18 ноября, водители личных автомобилей вновь массово выехали на выделенную полосу для общественного транспорта. Образовалась пробка. Пост об этом опубликован в группе «АвтоБлог Рязань».

«Ну и кто там что говорит? Лучше с выделенными полосами? Те, кто все это затеял, либо не в адеквате, либо под чем-то. А сегодня суббота, нет снега и нет новогодней суеты», — возмутился автор поста.

Как считают авторы Telegram-канала STVchannel, чтобы решить проблему, надо «убрать лишнюю полосу из ниоткуда в никуда». Для этого необходимо писать письма в администрацию.

«Тогда не будет сюрпризов для водителей, когда автомобильная полоса внезапно становится выделенкой — и не будет ни „оккупации выделенки“, ни большого числа перестроений в одном месте», — сообщается в посте.

Напомним, жители Рязани уже неоднократно жаловались на занятую легковушками «выделенку» на Московском шоссе.

Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города, читайте здесь.