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Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара до двух дней
Wildberries сокращает срок получения средств при возврате товара до 1-2 дней. Для этого клиентам с 19 ноября следует возвращать заказ только в тот пункт выдачи, где он и был получен, сообщает РИА Новости.

Wildberries сокращает срок получения средств при возврате товара до 1-2 дней. Для этого клиентам с 19 ноября следует возвращать заказ только в тот пункт выдачи, где он и был получен, сообщает РИА Новости.

«Wildberries стремится сократить срок получения средств по всем возвратам клиентами товаров до 1-2 дней — это особенно важно в высокий сезон распродаж. Чтобы деньги быстрее приходили на карту клиента в случае возврата товара, с 19 ноября возвращать товар нужно только в том пункте выдачи, где был получен заказ», — пояснили в компании.

Речь идет о тех случаях, когда покупатель сначала забрал и оплатил товар, а через некоторое время решил его вернуть.

«Если клиент забыл, где он забирал покупку или товар доставил курьер, то уточнить пункт выдачи для возврата можно в личном кабинете на сайте или в службе поддержки. В ближайшее время такой функционал появится и в приложении Wildberries», — добавили в компании.

Напомним, на прошлой неделе Wildberries обновил правила для покупателей. Заказ в пунктах выдачи Wildberries теперь хранится 12 дней с момента доставки.