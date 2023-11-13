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Wildberries сократил срок хранения товаров в пунктах выдачи

Заказ в пунктах выдачи Wildberries теперь хранится 12 дней с момента доставки, пишет РИА Новости.

В объявлении, размещенном в личном кабинете покупателя, говорится, что забрать товары можно до вечера последнего дня включительно. Это правило действует для всех заказов с 12 ноября.

В Wildberries сообщили РИА Новости, что компания тестирует уменьшение срока хранения заказов, поскольку это может помочь продавцам ускорить оборот товаров.

Кроме того, менеджеры пунктов выдачи смогут быстрее освобождать место на складе.

«Большинство заказов клиенты забирают в первые десять дней после доставки», — указали в маркетплейсе.