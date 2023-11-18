В убийстве школьника в Ачинске признался его 11-летний друг

Выяснились подробности убийства 12-летнего школьника в городе Ачинске Красноярского края. В преступлении признался 11-летний друг мальчика, сообщают «Известия» в субботу, 18 ноября.

В настоящее время ребенок задержан.

По предварительной информации, мальчик пошел к приятелю после школы и после этого пропал. Отец задержанного подтвердил, что школьник приходил к ним и ночевал в курятнике. У ребенка, подозреваемого в убийстве, взяли кровь на экспертизу, он заявил, что не употреблял запрещенных веществ.

Соседка семьи рассказала, что подозреваемый рос «сам по себе». По ее словам, он нередко проявлял агрессию по отношению к окружающим, матерился.

Напомним, тело пропавшего 12-летнего школьника нашли в реке Мазульке в субботу, 18, ноября, с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.