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В Ачинске пропавшего школьника нашли мертвым с ранением топором
Тело ребенка обнаружено в городской реке Мазулька с ранами и, предположительно, следами от ударов топора.

В городе Ачинске Красноярского края в реке нашли погибшим 12-летнего школьника, смерть носит криминальный характер. Прокуратура начала проверку, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства по региону.

На теле ребенка обнаружен след от топора. Также правоохранители заметили кровь в доме друга, в гости к которому направлялся мальчик после школы.

«Тело ребенка обнаружено в городской реке Мазулька с ранами и, предположительно, следами от ударов топора. В доме у друга, куда предварительно после школы ушел мальчик, обнаружены следы крови», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Ранее сообщалось, что 12-летний школьник из Ачинска пропал 16 ноября. Мать забила тревогу, когда сын не вернулся из школы. Самостоятельный розыск ребенка не принес результатов, женщина обратилась в полицию.