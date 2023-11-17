В Рязанской области осудили двух молодых людей за угон автомобиля

В Рязанской области осудили двух молодых людей за угон автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в июле 2023 года компания молодых людей, гуляла ночью и увидела припаркованный около дома автомобиль марки «Нива». Один из них решил угнать машину, чтобы покататься на ней. На его предложение согласилась 18-летняя девушка, находящаяся в их компании, остальные отказались и разошлись по домам.

После того, как они угнали машину, молодые люди бросили ее на окраине деревни. После пара вернулась по своим домам, где их вечером задержали полицейские.

Суд назначил им наказание в виде штрафа.

Ранее сообщалось, что молодому человеку грозило до 7 лет тюрьмы.