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В Рязанской области молодой человек угнал автомобиль, чтобы похвастаться перед подругой

В Рязанской области молодой человек угнал автомобиль, чтобы похвастаться перед подругой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в Рыбновском районе. В полицию обратилась владелица автомобиля ВАЗ-2121, которая сообщила, что машина, припаркованная у дома родственников, пропала.

Оперативники объехали окрестности деревни Старое Батурино и нашли пропавший автомобиль брошенным на обочине дороги. Салон машины был взломан и система зажигания повреждена.

Полицейские проложили предполагаемый маршрут угонщиков и выяснили, что ночью местные жители видели компанию молодых людей, которые гуляли недалеко от места пропажи. Оперативники установили их личности.

Выяснилось, что компания молодых людей гуляла и выпивала спиртное. Когда алкоголь закончился, 19-летний рязанец вспомнил, что видел неподалеку на улице припаркован автомобиль ВАЗ-2121. Он решил похвастать перед своей девушкой знанием технического устройства машины и предложил ей прокатиться. Они угнали машину и бросили ее на окраине деревни. После пара вернулась по своим домам, где их вечером задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 7 лет тюрьмы.