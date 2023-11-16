В России призвали установить видеокамеры во всех школьных классах

В России призвали установить видеокамеры во всех школьных классах. Об этом сообщило издание «Газета.ру».

По словам общественника Михаила Ветрова, ученики часто снимают конфликты с преподавателями на телефон и могут исказить суть ситуации посредством монтажа и другими манипуляциями.

Из-за этого, отмечает Ветров, незаслуженно страдает авторитет педагогов и в целом школьной системы.

Ранее стало известно, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете использования смартфонов на уроках.