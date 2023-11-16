Транспортные активисты предложили предусмотреть в бюджете Рязани средства на оснащения остановок расписаниями

Транспортные активисты предложили предусмотреть в бюджете Рязани средства на оснащения остановок расписаниями. Пост об этом появился в группе «stvchannel — Рязань: о городской среде».

«Существует муниципальная программа „Общественный транспорт“, в рамках которой предусмотрена возможность финансирования оборудования остановок расписаниями. Но в 2023 году денег на это не предусмотрели. С учетом того, что соблюдение расписания транспортом УРТ становится выше (но об этом мало кто знает), а эффективность спутникового определения транспорта становится ниже, нужно выделить в бюджете Рязани на 2024 год средства на оснащение остановок информационными стендами с расписаниями маршрутов УРТ. В идеале — еще и со схемами маршрутов от остановки», — написал автор поста.

В связи с этим активисты предложили предусмотреть в бюджете Рязани на 2024 год возможность финансирования оборудования остановок информационными стендами с расписаниями маршрутов УРТ, а также запланировать средства на ремонт контактной сети и ремонт производственных помещений УРТ.

Напомним, 10 ноября комитеты облдумы приступили к работе над проектом бюджета на следующие три года.