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Комитеты облдумы приступили к работе над проектом бюджета на следующие три года

Депутаты регионального парламента приступили к работе над проектом областного бюджета на следующий трехлетний период. В четверг, 9 ноября, состоялись заседания профильных комитетов областной Думы.

На первоначальном этапе парламентарии обсудили основные характеристики внесенного губернатором проекта закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», а также рассмотрели документы и материалы, касающиеся прогноза социально-экономического развития региона, и основные направления бюджетной и налоговой политики.

Приоритеты бюджета сформированы в рамках государственных программ Рязанской области. Вместо 18, как это было в 2023 году, в 2024 будут реализовываться 24 государственные программы. Объем программного бюджета на предстоящий год составит 78,3 млрд рублей или более 95% общего объема расходов.

В рамках госпрограмм предусматривается реализация 12 национальных проектов в объеме 11,6 млрд рублей.

По размеру государственного долга Рязанская область относится к числу регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Госдолг региона полностью состоит из бюджетных кредитов.

Кроме того, комитет по социальным вопросам рассмотрел проект трехлетнего бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области. Планируется, что в 2024 году доходы и расходы сложатся в сумме 19,7 млрд рублей. Проект сформирован бездефицитным.

Проекты были поддержаны. Все решения направлены в комитет по бюджету и налогам областной Думы.