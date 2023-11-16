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Столтенберг уверен в том, что США не откажутся от помощи Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности в том, что США и их союзники не откажутся от помощи Украине. Об этом пишет «Интерфакс».

Столтенберга попросили прокомментировать ситуацию в Конгрессе США. Сейчас там идут споры насчет того, следует ли продолжать выделять средства на помощь Украине, и если да, то в каких масштабах. Генсен НАТО ответил, что «союзники готовы продолжить оказывать поддержку Украине».

Ранее сообщалось, что министр обороны Словакии Роберт Калиняк оповестил Столтенберга, что республика больше не будет поставлять военную помощь Украине.