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Минобороны Словакии прекратило военную помощь ВСУ

13 ноября новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк уведомил генсека НАТО Йенса Столтенберга, что страна прекратит поставлять военную помощь Украине из собственных запасов. Об этом говорится на сайте словацкого ведомтсва.

Калиняк добавил, что Словакия готова предоставлять Украине гуманитарную помощь.

«Целью нового руководства Министерства обороны Словацкой Республики является также укрепление потенциала и возможностей вооруженных сил в выполнении задач, направленных на поддержание безопасности граждан и государства [Словакии — прим. ред.]. Модернизация [ведомства — прим. ред.] также будет направлена на минимизацию риска угрозы жизни солдат», — сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что иностранные партнеры уважительно оценили решение нового руководства министерства. В контексте двусторонних переговоров обе стороны подтвердили, что будут продолжать всячески сотрудничать.

Отметим, нового Роберта Калиняку назначили на должность министра обороны Словакии 25 октября 2023 года.

Фото: Минобороны Словацкой Республики