Мэрия прокомментировала жалобы рязанцев на затопленную дорогу рядом со школой № 46

Мэрия прокомментировала РЗН. Инфо жалобы рязанцев на затопленную дорогу рядом со школой № 46.

В администрации рассказали, что ливневки в районе школы № 46 отсутствуют. По словам ведомства, для того, чтобы воды на дороге не было, нужно отремонтировать проезд с «соблюдением продольных и поперечных уклонов».

Пока ремонтировать дорогу по муниципальной программе «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети в городе Рязани» не будут. Но в мэрии отметили, что данный вопрос они рассмотрят при формировании плана работ в 2024 году.

Напомним, рязанка рассказала о затопленной дороге в школу № 46.

Летом 2023 года жители Приокского сообщали об аналогичной проблеме. Тогда из-за затопленных дорог после дождя они не могли попасть в больницу № 5 и в школу № 46.