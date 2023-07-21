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Жители Приокского рассказали, что после дождя не могут попасть в больницу и школу на улице Энгельса

Жители Приокского поселка рассказали, что после дождя не могут попасть в больницу и школу на улице Энгельса. Улица находится в аварийном состоянии и после дождей превращается в пруд. Рязанцы написали в соцсетях, что не могут попасть в больницу№ 5 и школу № 46.

«Управление благоустройства города кормит завтраками насчёт ремонта. Сначала пообещали сделать ямочный ремонт во втором квартале 2022 года, теперь обещают это сделать в третьем квартале 2023 года., потом обещания плавно перейдут на 2024 год и так далее», — отметил пользователь.

Также жители улицы Энгельса рассказывают, что к ним тяжело добраться и на машинев сухую погоду: автолюбители задевают глушителями края ям.