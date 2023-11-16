Директором рязанского областного дворца культуры и искусства стала Юлия Долматович

Директором рязанского областного дворца культуры и искусства стала Юлия Долматович. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минкульта.

Ранее Долматович была директором центра развития культуры Рязанской области.

«Коллектив центра под руководством Юлии Долматович выполняет методическое сопровождение музейной сферы и программы „Пушкинская карта“ в регионе, реализует ведомственный проект по самореализации молодежи „Грибница“, взаимодействует с творческими союзами и „Центром Тарковского“, организует видеосопровождение социально-значимых и культурно-просветительских мероприятий. Кроме того, центр развития культуры является единственной в регионе методической базой с сертифицированными тренерами по сервис-дизайну и клиентоцентричности, работая с представителями социальной сферы и сферы культуры», — отметили в ведомстве.

Ранее директором рязанского дворца культуры и искусства был Николай Панин.