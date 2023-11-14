СМИ: руководителем рязанской филармонии стала Елена Шаповская

Рязанскую областную филармонию 14 ноября возглавит директор Рязанского научно-методического центра народного творчества Елена Шаповская. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новая газета-Рязань» со ссылкой на источник.

Шаповская окончила Рязанский филиал Московского государственного института культуры по специальностям «Методист организатор» и «Менеджер экономист». Трудиться она начала в Рязани, однако в 1986 году уехала вслед за мужем в Орловскую область, где работала директором Залегощенского районного Дома культуры.

С 2009 года Шаповская начала руководить «Рязанским областным научно-методическим центром народного творчества». При ее участии выпустили десять аудиодисков «Антологии музыкально-обрядового фольклора Рязанской области».

Является заслуженным работником культуры.

Ранее директором филармонии была Елена Буняшина, которая уволилась13 декабря 2022 года. Все это время учреждение оставалось без руководителя.