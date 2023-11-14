В Рязани установили три новых «Гриба с глазами»
В Рязани установили три новых «Гриба с глазами». Об этом сообщает рязанская топонимическая комиссия.
Во вторник, 14 ноября, в Рязани установили три новых скульптуры из серии «Грибы с глазами».
Первую скульптуру «Гриб дозорный» установили на набережной Рязанского кремля, вблизи Глебовского моста. Вторую скульптуру «Гриб-художник» установили неподалеку.
Третья скульптура «Хор» появилась на площади Победы перед Муниципальным культурным центром.
Напомним, что авторами скульптур являются рязанские скульпторы Полина и Василий Горбуновы. Всего в городе установлено 12 фигур.
Ранее около рязанского Политеха установили скульптуру «Профессор и студенты».