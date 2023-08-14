Около рязанского Политеха установили скульптуру «Профессор и студенты»

Около рязанского Политеха установили скульптуру «Профессор и студенты». Об этом сообщает газета «Рязанские ведомости».

В понедельник, 14 августа, в рязани установили новую скульптуру из серии «Грибы с глазами». Ее название «Профессор и студенты». Профессор-подосиновик в мантии с глобусом и книгой рассказывает что-то интересное студентам-вешенкам, и те внимательно его слушают. Композиция выполнена из бронзы рязанскими скульпторами Полиной и Василием Горбуновыми и помещена на пьедестал в виде массивного декоративного камня-валуна.

Отмечается, что «Профессора и студентов» изначально хотели установит в сквере РГУ имени Есенина на улице Свободы. Она должна была занять место возле старинного дуба на входе в главный корпус. Но пешеходный туристический маршрут потребовал другой локации. Сквер возле РГУ по выходным закрывается, а площадка возле бывшего кафе «Снежинка» всегда доступна для прохожих.

В сообщении подчеркнули, что до конца года в Рязани установят еще четыре скульптуры из серии «Грибы с глазами».