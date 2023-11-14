В Рязани осудили обвиняемого в убийстве двух таксистов

В Рязани осудили обвиняемого в убийстве двух таксистов. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского облсуда.

Одного мужчину обвиняли в разбое, убийстве двух человек, сопряженном с разбоем, похищении паспорта и личных документов. Другого — в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжких преступлений.

Суд установил, что в конце апреля 2022 года у жителя поселка Авангард возник умысел, направленный на нападения на таксистов. В середине июня он приезжал на рязанские железнодорожные вокзалы и нанимал извозчиков для поездок в Путятинский район. В безлюдном месте в районе песчаного карьера он нападал на таксистов с ножом. Потерпевшие пытались от него скрыться, но мужчина догонял их и наносил многочисленные раны, от которых они погибали. Преступник похитил два автомобиля и находившиеся там личные вещи убитых, паспорт и другие документы.

Второй осужденный узнал о нападениях и решил помочь приятелю скрыть их. В середине июня 2022 года он помог ему уничтожить в костре документы потерпевшего. Затем осужденный забрал портфель с документами и личными вещами убитого и спрятал его в доме в Чучковском районе.

Подсудимых признали виновными. Одного из них приговорили к 20 годам в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год. Другого обвиняемого оштрафовали на 50 тысяч рублей. Помимо этого, удовлетворены иски потерпевших о компенсации морального вреда на сумму более трех миллионов рублей.

Приговор не вступил в законную силу.