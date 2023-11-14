В Коломне из-за сбитого беспилотника оцепили территорию

В Коломне из-за сбитого беспилотника оцепили территорию. Об этом сообщил портал «Коломенская правда».

По информации Минобороны БПЛА подавили дежурные средства ПВО во вторник, 14 ноября, в 7:35. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются. На место направили оперативные службы из Москвы. Видимых повреждений зданий нет.

«Взрывы были слышны, как раз когда все шли на работу. Приезжали пожарные, скорые с мигалками», — рассказал изданию один из очевидцев.

На данный момент территория в районе Бочманово оцеплена полицией, подъезд транспорта запрещен. На месте дежурят сотрудники экстренных служб, кинологи. По словам сотрудников предприятия, оцепление продлится до 14:00, когда прибудут специалисты из Москвы.